VIDEO Terremoto in Venezuela | edifici vibrano panico in strada
Il video mostra il drammatico momento in cui una forte scossa di magnitudo 6,2 ha colpito il nord-ovest del Venezuela: le pareti delle abitazioni tremano, gli oggetti cadono dai ripiani e la gente corre in strada nel panico, mentre tutto sembra cedere sotto i piedi. L'epicentro è stato localizzato a 24 km a est-nord-est di Mene Grande, nello stato di Zulia.
Venezuela, terremoto di magnitudo 6.2 sconvolge il Paese: la scossa sentita anche in Colombia
Terremoto in Venezuela, scossa di magnitudo 6.2 nel nord-ovest del paese, epicentro a 7,8 km di profondità, allarme a Caracas - VIDEO
Terremoto in Venezuela, informazioni a rilento VIDEO
Terremoto Venezuela, magnitudo 6.2 Richter: le immagini in diretta della potente scossa, il Video - ovest del Venezuela, con epicentro a circa 24 chilometri a est-
Terremoto in Venezuela, scosse di magnitudo 6.3 in poche ore: avvertito anche in Colombia - Secondo lo United States Geological Survey (USGS), l' epicentro è stato localizzato a 24 km