Il video mostra il drammatico momento in cui una forte scossa di magnitudo 6,2 ha colpito il nord-ovest del Venezuela: le pareti delle abitazioni tremano, gli oggetti cadono dai ripiani e la gente corre in strada nel panico, mentre tutto sembra cedere sotto i piedi. L’epicentro è stato localizzato a 24 km a est-nord-est di Mene Grande, nello stato di Zulia. (X@MORRIS80766176). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - VIDEO Terremoto in Venezuela: edifici vibrano, panico in strada