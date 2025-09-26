VIDEO | Isabella Rossellini omaggia David Lynch a Roma | Forse è il mio angelo custode
“Arrivo a Roma, in hotel, e ovunque c’è David. David Lynch”. Così Isabella Rossellini in un video girato dal Palazzo Rhinocesos di Roma. L'attrice, arrivata presso lo spazio ideato da Alda Fendi è stata immortalata accanto all’installazione dedicata a David Lynch, firmata da Raffaele Curi. 🔗 Leggi su Romatoday.it
