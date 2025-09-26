VIDEO | Il popolo degli agricoltori torna in piazza in migliaia da Sicilia e Calabria | Fermiamo i trafficanti di grano
Le bandiere gialle di Coldiretti si muovono lente, come spighe al vento, sostenute dal rullo dei tamburi che rombano tra i palazzi antichi, scandendo il passo lento degli agricoltori. Ma il vento oggi, a Palermo, non è quello dei campi siciliani. È il respiro di migliaia di lavoratori, venuti da. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Coldiretti, il popolo del grano scende in piazza, a Firenze protesta agricoltori
Il popolo del grano alza la voce! Venerdì 26 settembre, dalle 10.30, centinaia di agricoltori Coldiretti invaderanno Firenze per difendere il grano italiano dalle speculazioni e dalle importazioni truccate che fanno crollare i prezzi sotto i costi di produzione.
Il popolo del #grano scende in piazza. Venerdì 26 settembre manifestazioni in tutta Italia contro le speculazioni di veri e propri trafficanti a tutela del reddito degli agricoltori