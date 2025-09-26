Tempo di lettura: 2 minuti marcia “ Disarmiamo le anime dei nostri figli per disarmare le mani dei criminali”. L’appello della mamma di Roberto Bembo, giovane ucciso proprio per mano della criminalità, cristallizza il senso della marcia tenuta da Piazza libertà di Avellino fino ai quartieri di Rione Mazzini e San Tommaso, cuore degli ultimi gravissimi episodi avvenuti nel capoluogo e non solo negli ultimi mesi. No all’illegalità, si alla giustizia sociale, una delle frasi incise sugli striscioni che hanno accompagnato la marcia che ha visto la partecipazione di un centinaio di persone, rappresentanti sindacali oltre che del mondo dell’associazionalismo, e qualche esponente politico degli schieramenti di centrosinistra. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - VIDEO-FOTO Criminalità, disarmiamo prima le anime dei ragazzi