VIDEO | Ficarra e Picone tornano su Netflix con Sicilia Express | a dicembre la nuova serie tutta da ridere
Ficarra e Picone sono pronti a tornare in tv con “Sicilia Express”, la nuova serie comedy in cinque episodi scritta, diretta e interpretata dal celebre duo siciliano, in arrivo dal 5 dicembre, solo su Netflix. Oggi, insieme alle prime due immagini, viene rilasciata anche una prima clip (guarda. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: ficarra - picone
"Call My Agent 3" con Argentero, Hunziker, Ficarra e Picone
Sicilia Express: Ficarra e Picone tornano su Netflix con una nuova comedy, la prima clip
Ficarra e Picone - fanpage - facebook.com Vai su Facebook
Ficarra e Picone, Stefania Petyx e Pif protagonisti con GB22 di ‘Io mi rifiuto’ - X Vai su X
Sicilia Express: Ficarra & Picone tornano su Netflix con una nuova comedy, la prima clip - Il duo comico siciliano composto da Salvo Ficarra e Valentino Picone torna con una nuova serie natalizia: ecco la trama, il cast e la prima clip di Sicilia Express. Si legge su comingsoon.it
Arriva “Call My Agent 3”, con Luca Argentero, Michelle Hunziker, Ficarra e Picone - La serie Sky Original Call My Agent 3, remake del cult "Dix pour cent" sul dietro le quinte dello showbusiness italiano su Sky e NOW. Come scrive iodonna.it