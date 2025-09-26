VIDEO | Ficarra e Picone tornano su Netflix con Sicilia Express | a dicembre la nuova serie tutta da ridere

Ficarra e Picone sono pronti a tornare in tv con “Sicilia Express”, la nuova serie comedy in cinque episodi scritta, diretta e interpretata dal celebre duo siciliano, in arrivo dal 5 dicembre, solo su Netflix. Oggi, insieme alle prime due immagini, viene rilasciata anche una prima clip (guarda. 🔗 Leggi su Palermotoday.it