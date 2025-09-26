di Gaia Papi AREZZO Ieri, dopo il minuto di silenzio in memoria di Enrico Tirabosco, il Consiglio comunale di Arezzo ha preso il via con le interrogazioni, tutte presentate dai banchi delle opposizioni. L’attenzione dei consiglieri si è concentrata principalmente su questioni infrastrutturali e sul rischio idrogeologico, con particolare riferimento agli allagamenti che hanno interessato viale Giotto durante i recenti nubifragi di fine agosto. Giovanni Donati, del Partito Democratico, ha sollevato la questione legata ai lavori di rifacimento della piazza adiacente, in procinto di essere inaugurata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Viale Giotto, scoppia il caso in aula. Il Pd: "Allagamenti dopo i lavori"