Viale Giotto scoppia il caso in aula Il Pd | Allagamenti dopo i lavori
di Gaia Papi AREZZO Ieri, dopo il minuto di silenzio in memoria di Enrico Tirabosco, il Consiglio comunale di Arezzo ha preso il via con le interrogazioni, tutte presentate dai banchi delle opposizioni. L’attenzione dei consiglieri si è concentrata principalmente su questioni infrastrutturali e sul rischio idrogeologico, con particolare riferimento agli allagamenti che hanno interessato viale Giotto durante i recenti nubifragi di fine agosto. Giovanni Donati, del Partito Democratico, ha sollevato la questione legata ai lavori di rifacimento della piazza adiacente, in procinto di essere inaugurata. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: viale - giotto
A Parcocittà la proiezione del docu-film 'Civico 120' di Lorenzo Sepalone sul crollo di viale Giotto
Regionali 2025, il PD presenta il candidato Alessandro Caneschi al mercato di viale Giotto
Gru in viale Giotto, i residenti allarmati: "E' qui da cinque anni, temiamo il peggio"
FORTE PUZZA DI BRUCIATO ORA TRA VIA GIOTTO E VIALE DELLO SPORT: si segnala presumibilmente materiale edile in fiamme. - facebook.com Vai su Facebook
Viale Giotto, scoppia il caso in aula. Il Pd: "Allagamenti dopo i lavori" - Vere e proprie bombe d’acqua che hanno messo, come si diceva, in difficoltà l’intera città. Come scrive msn.com
Quartu, incendio in via Giotto: le fiamme minacciano una casa - Momenti di paura questa sera a Quartu Sant’Elena, dove un grosso incendio è divampato nei pressi di via Giotto. Scrive unionesarda.it