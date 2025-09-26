Viaggio alla scoperta dell’Ungheria
Nel silenzio dorato dell’alba, quando i primi raggi di sole accarezzano le acque del Danubio, l’Ungheria si risveglia come un libro di fiabe che prende vita. Questo paese dell’Europa centrale, custode di tradizioni millenarie e paesaggi mozzafiato, sussurra storie di cavalieri e principesse, di pastori magiari e imperatori asburgici. Ogni pietra delle sue città racconta una leggenda, ogni collina delle sue campagne nasconde un tesoro. Budapest: la regina del Danubio tra architettura e terme secolari. La capitale ungherese emerge dalle brume mattutine come una visione architettonica senza pari. Il Parlamento ungherese, con le sue guglie gotiche che si specchiano nelle acque del grande fiume, domina l’orizzonte come una cattedrale laica della democrazia. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
