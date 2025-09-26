Viaggi pagati e carte di credito Come funziona la leva religiosa di Mosca sul voto in Moldavia
Con l’avvicinarsi delle elezioni in Moldavia, le attività di influenza esercitate dalla Federazione Russa nei confronti del Paese ex-sovietico sono naturalmente cresciute di intensità. Tra i vari canali attraverso cui viene esercitata questa influenza vi è quello religioso, che si appoggia alla profonda fede della popolazione moldava (circa due terzi della popolazione si dichiara credente) e alla vicinanza del suo apparato ecclesiastico all’architettura religiosa dell’ortodossia russa. Un’inchiesta di Reuters ha rivelato come tra giugno e ottobre 2024 centinaia di sacerdoti e laici legati alla Chiesa moldava abbiano partecipato a “pellegrinaggi” interamente spesati in territorio russo, incentrati su visite a santuari e lezioni di teologia e storia atte a sottolineare la profonda unione di fede (e non solo) tra Russia e Moldavia, oltre che il bisogno di unire le forze per resistere a un Occidente “moralmente corrotto”; inoltre, in occasione delle visite ai luoghi di culto sono stati consegnati ai partecipanti voucher per acquistare icone e oggetti sacri, o addirittura carte di debito emesse da enti bancari russi, intestate e pronte all’uso, con la promessa di un bonifico al rientro in territorio moldavo. 🔗 Leggi su Formiche.net
