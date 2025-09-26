Viaggi on the road? La borsa da moto Borleni impermeabile e super resistente è in offerta
Per te che ami viaggiare on the road in sella alla tua moto, Amazon ha la promozione giusta: la borsa da sella posteriore firmata Borleni è disponibile in offerta a 56,04 euro, con uno sconto del 5% sul prezzo di listino. Ha una capienza di 50 litri, è impermeabile e sfrutta una chiusura rolltop per proteggere il contenuto da pioggia, polvere e fango. Inoltre, è dotata di cinghie a sgancio rapido che consentono di fissarla e rimuoverla con facilità. Non perdere tempo e acquistala subito Capienza e impermeabilità per viaggi senza pensieri. La borsa offre una capienza di 50 litri, abbastanza grande per poter organizzare al meglio tutto il necessario per spostamenti di breve o lunga durata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
