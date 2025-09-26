Via Tasso trovato altro amianto | ancora quattro giorni per eliminarlo
Nella scuola di via Tasso a Latina c’è altro amianto, oltre a quello trovato nella colla usata per la pavimentazione originaria dei primi anni ’70. Stavolta è contenuto in alcuni pannelli sottofinestra, ed è presente in sei diversi ambienti della scuola. L’elemento di novità è emerso nella seduta. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Amianto nel pavimento, chiude per una settimana la scuola di via Tasso a Latina - La sindaca Celentano: "Scelta difficile, ma necessaria per tutelare la salute dei bambini" ... Secondo rainews.it