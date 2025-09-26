Via Paolo Del Debbio c’è Mario Giordano | cosa sta succedendo a Rete 4

Temporeale.info | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Rete 4, cambiamento in corsa nei palinsesti: Paolo Del Debbio rimpiazzato da Mario Giordano, la svolta Con la fine della stagione estiva, la vita riprende le normali cadenze quotidiane, non soltanto per quanto riguarda la vita di ognuno di noi. C’è anche il ritorno alla consueta programmazione televisiva e ai programmi più amati e. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info

via paolo del debbio c8217232 mario giordano cosa sta succedendo a rete 4

© Temporeale.info - Via Paolo Del Debbio, c’è Mario Giordano: cosa sta succedendo a Rete 4

In questa notizia si parla di: paolo - debbio

Paolo Del Debbio, la bomba in tv: "Perché Sala deve dimettersi"

Paolo Del Debbio supera Formigli: clamoroso in tv

Paolo Del Debbio il 16 agosto protagonista al Caffè de la Versiliana

Cerca Video su questo argomento: Via Paolo Debbio C8217232