Via Monte Grigna | le case ancora vuote e fuori la discarica - Foto

CELADINA. Dopo lo sgombero del 2019 gli alloggi non sono più stati riassegnati, il Comune di Bergamo: «Servono lavori ma non abbiamo i fondi». Intanto rifiuti ovunque. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Via Monte Grigna: le case ancora vuote e fuori la «discarica» - Foto

Via Monte Grigna: le case ancora vuote e fuori la «discarica» - Foto - Dopo lo sgombero del 2019 gli alloggi non sono più stati riassegnati, il Comune di Bergamo: «Servono lavori ma non abbiamo i fondi». Lo riporta ecodibergamo.it

Comitato Lotta per la casa-Comune Botta e risposta su via Monte Grigna - Il Comitato replica agli assessori Valesini e Marchesi: «Sui temi che riguardano gli alloggi popolari ci sono le idee piuttosto confuse». Segnala ecodibergamo.it