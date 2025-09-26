Via Monte Grigna | le case ancora vuote e fuori la discarica - Foto

Ecodibergamo.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CELADINA. Dopo lo sgombero del 2019 gli alloggi non sono più stati riassegnati, il Comune di Bergamo: «Servono lavori ma non abbiamo i fondi». Intanto rifiuti ovunque. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

via monte grigna le case ancora vuote e fuori la discarica foto

© Ecodibergamo.it - Via Monte Grigna: le case ancora vuote e fuori la «discarica» - Foto

In questa notizia si parla di: monte - grigna

via monte grigna caseVia Monte Grigna: le case ancora vuote e fuori la «discarica» - Foto - Dopo lo sgombero del 2019 gli alloggi non sono più stati riassegnati, il Comune di Bergamo: «Servono lavori ma non abbiamo i fondi». Lo riporta ecodibergamo.it

Comitato Lotta per la casa-Comune Botta e risposta su via Monte Grigna - Il Comitato replica agli assessori Valesini e Marchesi: «Sui temi che riguardano gli alloggi popolari ci sono le idee piuttosto confuse». Segnala ecodibergamo.it

Cerca Video su questo argomento: Via Monte Grigna Case