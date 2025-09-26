Si sono conclusi nei giorni scorsi gli interventi di messa in sicurezza di via Molinelli. La strada negli anni scorsi è stata il teatro di gravi incidenti, tra cui l’investimento mortale di un pedone sulle strisce, a marzo 2025. Gli interventi, che hanno riguardato 1,1 chilometri della strada e alcune zone adiacenti, erano previsti dal Piano della sicurezza stradale urbana del Comune per un investimento di 575mila euro, a cui ne sono stati aggiunti altri 400mila per realizzare ulteriori misure di sicurezza. I lavori, che sono partiti in aprile, hanno portato in particolare a realizzare un nuovo tratto di marciapiede di 170 metri, al rifacimento di circa 1,5 chilometri di marciapiedi esistenti e di 700 metri di carreggiata stradale, che è stata rialzata in corrispondenza di alcuni incroci per limitare la velocità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Via Molinelli, finiti i lavori per la messa in sicurezza