Via Mariano Stabile cambia il senso unico tra via Michele Amari e via Roma
Il senso unico già c'era, ma adesso cambierà direzione di marcia. Non appena sarà acceso il semaforo, installato nelle scorse settimane dall'Amg, da via Roma non si potrà più svoltare a destra in via Mariano Stabile verso via Michele Amari e il Borgo Vecchio, viceversa sarà possibile procedere al. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: mariano - stabile
Via Roma, entro agosto l'installazione di un nuovo semaforo all'incrocio con via Mariano Stabile
Via Mariano Stabile, aggressione davanti a una banca: nipote picchia lo zio e lo lascia a terra insanguinato
Nuovo semaforo in via Roma, al via gli scavi notturni all'incrocio con via Mariano Stabile
LO SCARPIA PERFETTO: MARIANO STABILE Mariano Stabile (Palermo, 12 maggio 1888 – Milano, 11 gennaio 1968) è stato uno dei grandi baritoni-attori del Novecento: voce non immensa ma “pensata”, dizione di cristallo, un’arte del fraseggio che scolpiva - facebook.com Vai su Facebook
Lavori di demolizione di uno stabile. Cambia la viabilità in via San Michele - Modifiche alla viabilità in via San Michele per lavori di demolizione e ricostruzione. Secondo ilgiorno.it