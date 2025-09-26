Via Mariano Stabile cambia il senso unico tra via Michele Amari e via Roma

Il senso unico già c'era, ma adesso cambierà direzione di marcia. Non appena sarà acceso il semaforo, installato nelle scorse settimane dall'Amg, da via Roma non si potrà più svoltare a destra in via Mariano Stabile verso via Michele Amari e il Borgo Vecchio, viceversa sarà possibile procedere al. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

