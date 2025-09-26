Via Guglielmi troppi incidenti vicino la scuola E si attendono i dissuasori di velocità dal 2022
L'investimento avvenuto nella serata del 24 settembre su via Guglielmi, tra Torrino e Mezzocammino, ha acceso nuovamente i fari sulle condizioni di sicurezza di una delle principali arterie del quadrante. Giovane investito a MezzocamminoCome raccontato da RomaToday, intorno alle 20 di mercoledì. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: guglielmi - troppi
Una sola puntata che ha segnato l’inizio e la fine del trono di Rosario Guglielmi. A impedirgli di sedersi sulla poltrona rossa è stata l’ex fidanzata Lucia Ilardo. Cosa ha raccontato ? - facebook.com Vai su Facebook
Incidente a Mezzocammino: automobilista travolge pedone. La denuncia: "Quella strada è pericolosa" - Il comitato di quartiere: "Attraversare la strada è un terno al lotto" ... Si legge su romatoday.it
Troppi incidenti stradali, Sassano si ribella - Le istituzioni hanno il dovere di garantire infrastrutture sicure, ma è essenziale che anche ogni automobilista rispetti le regole ... ansa.it scrive