Via Filzi tutto fermo | Residenti esasperati
AREZZO Alessandro Caneschi, consigliere comunale del Pd, è tornato a chiedere aggiornamenti sul destino dell’area di via Fabio Filzi, dove sarebbe dovuta sorgere la nuova sede della Polizia Municipale di Arezzo. L’interrogazione, discussa nel Consiglio comunale di ieri, ha riportato al centro il tema dello stallo con i proprietari del terreno e i disagi che i residenti continuano a denunciare: degrado, sicurezza compromessa e un cantiere mai decollato. A rispondere è stato l’assessore Marco Sacchetti, che ha chiarito come non vi siano "aggiornamenti sostanziali": le posizioni delle parti restano distanti e, nel frattempo, la vicenda si è complicata con l’intreccio di procedimenti giudiziari di varia natura. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: filzi - tutto
Il traffico stradale è stato bloccato in tutte le direttrici che portano a piazza Libertà: qui la situazione che si è creata via Fabio Severo (con deviazione in via Cicerone), via Ghega, via Filzi e via Rittmeyer. Foto Lasorte. Qui https://trib.al/tQ4cQbk gli aggiornamenti - facebook.com Vai su Facebook
Via Filzi, tutto fermo: "Residenti esasperati" - La questione della nuova sede della polizia munipale sollevata in sede di Consiglio. Come scrive msn.com