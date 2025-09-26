AREZZO Alessandro Caneschi, consigliere comunale del Pd, è tornato a chiedere aggiornamenti sul destino dell’area di via Fabio Filzi, dove sarebbe dovuta sorgere la nuova sede della Polizia Municipale di Arezzo. L’interrogazione, discussa nel Consiglio comunale di ieri, ha riportato al centro il tema dello stallo con i proprietari del terreno e i disagi che i residenti continuano a denunciare: degrado, sicurezza compromessa e un cantiere mai decollato. A rispondere è stato l’assessore Marco Sacchetti, che ha chiarito come non vi siano "aggiornamenti sostanziali": le posizioni delle parti restano distanti e, nel frattempo, la vicenda si è complicata con l’intreccio di procedimenti giudiziari di varia natura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Via Filzi, tutto fermo: "Residenti esasperati"