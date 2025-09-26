Via Derna la rivolta dei residenti | No inversione e stop parcheggio

I residenti di via Derna hanno inviato al Comune due istanze di revoca: la prima contro l’ennesima inversione di marcia di via Derna, la seconda che vuole lo stop al nascituro parcheggio di quattro piani in zona ex caserma Artale definito dai residenti "un orrore che va a coprire la vista del Battistero". Sull’inversione del senso di marcia, i residenti temono il ritorno a flussi di traffico insostenibili e scrivono a La Nazione. "L’attuale senso, da via Nicola Pisano a via Roma, fu deciso dal Comune nel 2020 a seguito di una istruttoria che verificò gli insostenibili flussi di traffico dovuti ai veicoli provenienti da Ponte Solferino che usavano via Derna come via di scorrimento per raggiungere via Bonanno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

