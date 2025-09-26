Via dei Mille in un esercizio commerciale la Polizia soccorre un uomo con una profonda ferita alla testa

Agenti della Polizia di Stato sono intervenuti in soccorso di un uomo in via dei Mille, all'interno di un locale commerciale in cui erano in corso lavori di ristrutturazione. Al momento non è dato sapere se l'uomo sia uno dei gestori o un collaboratore dell'attività, un addetto della ditta che. 🔗 Leggi su Napolitoday.it