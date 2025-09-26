Via dei Mille grave incidente in un cantiere | 55enne in codice rosso

L’uomo, probabilmente un operaio impegnato nei lavori di ristrutturazione di una palestra in via dei Mille, ha riportato una profonda ferita alla testa. Indaga la Polizia: si ipotizza la caduta da un’impalcatura. Momenti di paura nel cuore del salotto buono di Napoli, a via dei Mille, dove un uomo di 55 anni è rimasto gravemente . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Via dei Mille, grave incidente in un cantiere: 55enne in codice rosso

In questa notizia si parla di: mille - grave

"Per mille camicette al giorno": il racconto del più grave incidente industriale della storia di New York

Cade da un impalcatura in via dei Mille a Chiaia e batte la testa, è grave in ospedale

Disabilità grave, l’associazione Autismo Abruzzo APS denuncia una grave anomalia riguardo al bando per la destinazione dell’Otto per mille statale - facebook.com Vai su Facebook

Cade da un impalcatura in via dei Mille a Chiaia e batte la testa, è grave in ospedale - È in ospedale al San Giovanni Bosco. Come scrive fanpage.it

Falciata in bicicletta: ragazza elitrasportata - Un grave incidente, avvenuto nel pomeriggio di oggi, a Mardimago, in via Dei Mille, dove, secondo le prime ricostruzioni, una giovane è stata investita mentre era in bicicletta. Segnala polesine24.it