Via al Grande Fratello di Simona Ventura | quanti concorrenti cosa succederà nella prima puntata

Fanpage.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A pochi giorni dal via della nuova edizione Nip del reality, trapelano alcuni dettagli su quello che accadrà nella prima puntata del Grande Fratello, quando solo una parte dei concorrenti previsti entrerà in casa. Alcuni di questi ancora non sanno di essere inquilini. 🔗 Leggi su Fanpage.it

via grande fratello simonaGrande Fratello al via il 29 settembre: Simona Ventura svela le prime anticipazioni - Il conto alla rovescia è iniziato: lunedì 29 settembre prende il via la nuova edizione di Grande Fratello, che, in occasione dei 25 anni del reality, segna un vero ritorno alle origini. Da grandefratello.mediaset.it

