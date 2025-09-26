Vi racconto l’uomo e il musicista Einaudi

Ilgiorno.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stop, macchina indietro. A quel 1999 in cui “Fuori dal mondo”, oltre a portare il nome del regista Piero Piccioni fino ad Hollywood con la candidatura italiana del film agli Oscar, rivelò Ludovico Einaudi come autore di musica per il grande schermo. Ed è proprio da lì che domani mattina al cinema Anteo parte il racconto di “Ludovico Einaudi - La musica, le origini, l’enigma” il volume sul pianista-compositore piemontese appena mandato in libreria dal giornalista Enzo Gentile, che (alle 10:30) ne parla col produttore Lionello Cerri, col musicista (ed ex assessore) Filippo Del Corno e con lo stesso Piccioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

vi racconto l8217uomo e il musicista einaudi

© Ilgiorno.it - "Vi racconto l’uomo e il musicista Einaudi"

In questa notizia si parla di: racconto - uomo

Esplosione nel distributore di benzina a Roma, il racconto del sopravvissuto: "Uomo avvolto dalle fiamme"

Orio al Serio, uomo morto risucchiato dal motore dell'aereo di Volotea: il racconto di un passeggero

Orio, il racconto del testimone: "Così l'uomo è stato risucchiato dal motore"

Cerca Video su questo argomento: Racconto L8217uomo Musicista Einaudi