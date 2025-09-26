Davide Susanetti è una delle menti più interessanti e feconde del panorama culturale italiano contemporaneo. Professore di Letteratura greca presso il dipartimento di Studi linguistici e letterari dell’Università di Padova, ha pubblicato già numerosi saggi sul pensiero greco, in particolare su Platone, la tragedia greca e la figura di Dioniso. Dopo aver curato per Feltrinelli nuove edizioni di opere di Eschilo, Euripide, Platone e Tucidide, negli anni ha pubblicato diversi saggi, sempre attorno all’aspetto simbolico ed esoterico della riflessione tragica e socratico-platonica, tra cui ricordiamo alcuni pubblicati per Carocci: La via degli dei. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Vertigine della Soglia, un saggio straordinario di Davide Susanetti per Tlon