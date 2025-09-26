Vertenza Gesap i sindacati | L' azienda cambi rotta e pensi allo sviluppo dell' aeroporto

La Filt Cgil Palermo, in una nota inviata alla Gesap, nel corso della procedura di raffreddamento, spiega che i motivi alla base dello stato di agitazione e delle azioni di sciopero restano "pienamente validi e tuttora irrisolti" e chiede all'azienda un cambio di rotta che renda la società. 🔗 Leggi su Palermotoday.it