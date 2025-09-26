Vertenza Gesap i sindacati | L' azienda cambi rotta e pensi allo sviluppo dell' aeroporto
La Filt Cgil Palermo, in una nota inviata alla Gesap, nel corso della procedura di raffreddamento, spiega che i motivi alla base dello stato di agitazione e delle azioni di sciopero restano "pienamente validi e tuttora irrisolti" e chiede all'azienda un cambio di rotta che renda la società. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: vertenza - gesap
L’azienda può rivolgersi direttamente ai dipendenti durante la trattativa sindacale - Lo ha deciso il Tribunale di Bologna, decreto del 22 settembre 2025, affermando che le missive non ledevamo l’immagine delle Oo. Riporta ntplusdiritto.ilsole24ore.com