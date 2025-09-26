Verso Milan-Napoli | Allegri leader il ricordo di Piatek le parole di Capello Galliani e Rabiot

Ecco le top news di oggi, 26 settembre 2025, pubblicate dalla nostra redazione. L'avvicinamento a Milan-Napoli tra Allegri, Piatek e vari interviste. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Verso Milan-Napoli: Allegri leader, il ricordo di Piatek, le parole di Capello, Galliani e Rabiot

Né Inter né Milan, Xhaka verso l’Arabia Saudita: maxi offerta del Neom

Calciomercato Milan, De Cuyper verso il Brighton! Per TMW pronte le visite

Calciomercato Milan, un particolare spinge Jashari verso i rossoneri

Ultime Milan, Leao e Allegri a colloquio a lungo: dettagli importanti verso la sfida col Napoli - Il Milan si avvicina al match col Napoli con una spinta in più: il rientro di Rafael Leao dopo quasi quaranta giorni di stop. Lo riporta notiziemilan.it

