Verso la sfida di San Siro il messaggio di Conte è chiaro | squadra avvisata

L’allenatore salentino ha parlato ai suoi ragazzi in vista del big match di domenica: ecco le parole di Antonio Conte Dopo la sofferta vittoria per 3-2 contro il Pisa, gli azzurri guidati dal tecnico leccese, si preparano per la super sfida contro il Milan di Massimiliano Allegri, in programma domenica 28 Settembre alle 20.45. Mister Conte avrà l’intera squadra a sua disposizione, visto il rientro dall’infortunio di Amir Rrahmani (escluso Buongiorno, tornerà dopo la sosta). Il neo tecnico dei rossoneri, invece, ritrova il suo gioiello, Rafael Leao, infortunatosi lo scorso 17 Agosto nella sfida di Coppa Italia contro il Bari. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Verso la sfida di San Siro, il messaggio di Conte è chiaro: squadra avvisata

