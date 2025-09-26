verso il derby di domani in porta ballottaggio luciani romagnoli col primo favorito

Nella nostra città è tempo di Ferrara Sport Festival, e la Spal non poteva non rispondere presente. L’Ars et Labor sarà protagonista dell’evento, con un appuntamento dedicato a tifosi e appassionati. Oggi alle 18,30 lo staff e una rappresentanza dei giocatori biancazzurri saranno presenti al villaggio della Lega nazionale dilettanti – Figc, allestito in piazza Savonarola. Un’occasione speciale per incontrare da vicino la squadra, condividere l’entusiasmo della nuova stagione sportiva e vivere un momento di partecipazione all’insegna dei valori dello sport e della passione biancazzurra. Tifosi e appassionati sono invitati a prendere parte a questa iniziativa che rafforza il legame tra la Spal, la città e il suo pubblico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

