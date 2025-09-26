Verso il derby di domani In porta ballottaggio Luciani-Romagnoli col primo favorito
Nella nostra città è tempo di Ferrara Sport Festival, e la Spal non poteva non rispondere presente. L’Ars et Labor sarà protagonista dell’evento, con un appuntamento dedicato a tifosi e appassionati. Oggi alle 18,30 lo staff e una rappresentanza dei giocatori biancazzurri saranno presenti al villaggio della Lega nazionale dilettanti – Figc, allestito in piazza Savonarola. Un’occasione speciale per incontrare da vicino la squadra, condividere l’entusiasmo della nuova stagione sportiva e vivere un momento di partecipazione all’insegna dei valori dello sport e della passione biancazzurra. Tifosi e appassionati sono invitati a prendere parte a questa iniziativa che rafforza il legame tra la Spal, la città e il suo pubblico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Calciomercato Juventus: Vlahovic verso l’uscita, Inter e Milan preparano il derby di mercato per il serbo
Derby a rischio. Vendita dei biglietti nel limbo. Si va verso il divieto di trasferta
Us Open, ondata azzurra verso il terzo turno: Sinner domina e passa, derby azzurro Musetti-Cobolli: «Giocare contro un amico non è facile»
ILT QUOTIDIANO ARENA Itas Trentino maschile al lavoro verso il derby dell'A22 a Modena nel giorno dell'Epifania: doppia sessione di allenamento per inaugurare il 2025
Verso il derby, i convocati di #Gasperini: assente #Wesley, c'è #Hermoso #ASRoma
Verso Lazio-Roma, Gasperini: "Giocheremo per vincere, i derby che si ricordano sono quelli vinti. La Roma è una sfida, ma non cambio i miei principi" - Si alza la tensione in vista del primo derby di Roma per Gian Piero Gasperini: "Giocheremo per vincere, i derby che si ricordano sono quelli v ...
Il Forlì verso il derby più indecifrabile. C'è il Rimini tra crisi societaria e orgoglio - Per gli adriatici fin qui un solo punto conquistato, 11 invece quelli di penalità.