verissimo tra gli ospiti del week end katia ricciarelli mattia furlani e ascanio pacelli

Verissimo, tra gli ospiti di Silvia Toffanin del 27 e 28 settembre ci sono Katia Ricciarelli, Mattia Furlani e Ascanio Pacelli, Maria Giovanna Elmi, Raimondo Todaro, Mercedesz Henger e Iva Zanicchi. Sabato 27 e domenica 28 settembre su Canale 5, weekend in compagnia di Verissimo. Sabato alle ore 16.30 a Verissimo Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, conduttori, proprio da sabato 27 settembre, in prima serata su Canale 5, della nuova edizione di Tu si que vales. Saranno a Verissimo per parlare delle loro recenti nozze, celebrate dopo 28 anni d’amore, Benedicta Boccoli e Maurizio Micheli. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

