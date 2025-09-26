‘Verissimo’ | gli ospiti del 27 e 28 settembre

Storie toccanti, amori, rinascite e tante gioie: le puntate di ‘Verissimo’ del 27 e del 28 settembre sono pronte a mostrarci tante sfaccettature dei volti noti della tv. Ecco chi ci sarà. Gli ospiti di sabato 27 settembre. La puntata di sabato 27 settembre andrà in onda su Canale5 a partire dalle 16.30. Silvia Toffanin accoglierà in studio Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, i conduttori – proprio da sabato 27 settembre – di ‘Tu si que vales’. A ‘Verissimo’ vedremo anche Ascanio Pacelli, che dal 29 settembre tornerà al ‘Grande Fratello’ come opinionista e Raimondo Todaro pronto a raccontare, invece, una nuova fase della sua vita. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - ‘Verissimo’: gli ospiti del 27 e 28 settembre

