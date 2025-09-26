Verissimo gli ospiti del 27 e 28 settembre 2025
In onda sabato e domenica. Il sabato pomeriggio di Verissimo vedrà protagonisti i conduttori di Tú sí que vales, Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, che racconteranno emozioni e aspettative in vista del debutto della nuova edizione, in onda proprio quella sera su Canale 5. Spazio poi a una coppia che ha coronato un amore lungo quasi trent’anni: Benedicta Boccoli e Maurizio Micheli, che condivideranno con il pubblico la gioia del loro matrimonio. Silvia Toffanin accoglierà anche Maria Giovanna Elmi, storica annunciatrice televisiva e volto amatissimo, protagonista di un’intervista-ritratto tra carriera e vita privata. 🔗 Leggi su 361magazine.com
