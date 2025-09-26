verissimo ecco chi sono tutti gli ospiti del weekend 27 28 settembre

Nuovo weekend in compagnia di Verissimo, talk condotto da Silvia Toffanin in onda sabato 27 e domenica 28 settembre su Canale 5. Verissimo, tra gli ospiti del 27 e 28 settembre i conduttori di Tu Si Que Vales. Sabato alle ore 16.30: a Verissimo, Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, conduttori, proprio da sabato 27 settembre, in prima serata su Canale 5, della nuova edizione di Tú sí que vales. Saranno a Verissimo per parlare delle loro recenti nozze, celebrate dopo 28 anni d’amore, Benedicta Boccoli e Maurizio Micheli. Tra carriera e vita privata, intervista ritratto per una grande annunciatrice televisiva: Maria Giovanna Elmi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

