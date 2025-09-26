Milano, 26 settembre 2025 – Uno dei volti più amati del Grande Fratello torna in trasmissione a più di 20 anni dalla sua partecipazione ma in una nuova veste. Ascanio Pacelli, concorrente del GF4, sarà uno degli opinionisti della nuova edizione del reality show in onda su Canale5 a partire dal 29 settembre. Silvia Toffanin lo ospiterà sabato 27 settembre a 'Verissimo' per farsi raccontare di questa nuova avventura ma anche di come è cambiata la sua vita a distanza di vent'anni dal grande successo. Ascanio Pacelli: chi è. Nato a Roma il 29 novembre 1973 da Filippo Pacelli e Maria Antonietta Campedelli, il suo bisnonno era Francesco Pacelli, fratello di Papa Pio XII. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ‘Verissimo’, Ascanio Pacelli racconta il suo ritorno al Grande Fratello