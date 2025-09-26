‘Verissimo’ Ascanio Pacelli racconta il suo ritorno al Grande Fratello

Quotidiano.net | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 26 settembre 2025 – Uno dei volti più amati del Grande Fratello  torna in trasmissione a più di 20 anni dalla sua partecipazione ma in una nuova veste. Ascanio Pacelli, concorrente del GF4, sarà uno degli opinionisti della nuova edizione del reality show in onda su Canale5 a partire dal 29 settembre. Silvia Toffanin lo ospiterà sabato 27 settembre a 'Verissimo' per farsi raccontare di questa nuova avventura ma anche di come è cambiata la sua vita a distanza di vent'anni dal grande successo.  Ascanio Pacelli: chi è. Nato a Roma il 29 novembre 1973 da Filippo Pacelli e Maria Antonietta Campedelli, il suo bisnonno era Francesco Pacelli, fratello di Papa Pio XII. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

8216verissimo8217 ascanio pacelli racconta il suo ritorno al grande fratello

© Quotidiano.net - ‘Verissimo’, Ascanio Pacelli racconta il suo ritorno al Grande Fratello

In questa notizia si parla di: verissimo - ascanio

8216verissimo8217 ascanio pacelli racconta‘Verissimo’, Ascanio Pacelli racconta il suo ritorno al Grande Fratello - Milano, 26 settembre 2025 – Uno dei volti più amati del Grande Fratello torna in trasmissione a più di 20 anni dalla sua partecipazione ma in una nuova veste. Scrive quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: 8216verissimo8217 Ascanio Pacelli Racconta