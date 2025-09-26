Verdure come strumenti | appuntamento a sabato 27 settembre al mercato ortofrutticolo col Conciorto
Sabato 27 settembre 2025 alle ore 10:00 presso lo Spazio Guzzetti del Mercato Ortofrutticolo di Milano, in via Lombroso 54, andrà in scena il “Conciorto” a cura di Biagio Bagini e Gian Luigi Carlone (Banda Osiris). Si tratta di un concerto ideato dai due artisti che, grazie alla cosiddetta. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
In questa notizia si parla di: verdure - strumenti
Piovono Ricette. . Far mangiare le verdure ai bambini non è sempre facile ma con un po’ di fantasia si possono trasformare anche gli spinaci in un piatto goloso che conquista grandi e piccini Questi panzerotti di carne e spinaci sono la ricetta furba per ecce - facebook.com Vai su Facebook
Verdure come strumenti: appuntamento a al Mercato Ortofrutticolo col "Conciorto" - Sabato 27 settembre 2025 alle ore 10:00 presso lo Spazio Guzzetti del Mercato Ortofrutticolo di Milano, in via Lombroso 54, andrà in scena il "Conciorto" a cura di Biagio Bagini e Gian ... Secondo freshplaza.it