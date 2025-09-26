Verde d’autunno Fiori piante e creatività Sbocciano gli eventi
di Benedetta Cucci Chi possiede un giardino o anche un balconcino, non si troverà spiazzato davanti all’autunno in fatto di fiori e di piante. Anzi, c’è caso che i più appassionati attendano questo momento, rispetto alla più vitale primavera, per mettersi in gioco con colori ed esperienze della natura che richiedono una conoscenza ’pro’. Addio elementari e vivacissime piante della stagione calda, benvenuti aster, crisantemi, ciclamini, dalie, eriche, begonie, tulipani, narcisi e crochi, in un momento in cui, tra l’altro, si assaporano le splendide e delicate nuances che il verde tutto attorno ci regala. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
