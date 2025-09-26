Venus Williams e Andrea Preti sposi i festeggiamenti a Londra con la famiglia | il primo scatto delle nozze

Dopo il matrimonio a Ischia all'insegna del romanticismo e della riservatezza, Andrea Preti e Venus Williams sono tornati a Londra e hanno festeggiato con la famiglia. Sui social lo scatto da marito e moglie con le persone più care: si tratta della prima immagine ufficiale delle nozze. 🔗 Leggi su Fanpage.it

