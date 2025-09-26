venti di guerra la polonia invita i propri concittadini a lasciare la bielorussia

Il clima nell'Europa dell'est si fa sempre più incandescente. Non bastano i sorvoli di droni non identificati su aeroporti dei Paesi, come è accaduto in Danimarca e Norvegia, e le ripetute incursioni di jet nei cieli degli Stati baltici dell'area Nato da parte di Mosca, che finora ha negato le violazioni. Nelle ultime ore il ministero degli Affari Esteri della Polonia ha diramato un avviso in cui raccomanda di “astenersi da qualsiasi viaggio nella Repubblica di Bielorussia”. Allo stesso tempo nel documento si invita i cittadini polacchi attualmente presenti nella Repubblica di Bielorussia a “lasciare immediatamente il suo territorio utilizzando i mezzi commerciali e privati disponibili". 🔗 Leggi su Iltempo.it

