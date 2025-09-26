**Venezuela | Meloni sente madre Trentini ' massimo impegno per esito positivo' **

Roma, 26 set (Adnkronos) - "Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto oggi una conversazione telefonica con la madre di Alberto Trentini, detenuto in Venezuela. Il Presidente Meloni ha rinnovato la propria personale vicinanza e quella del Governo alla famiglia dell'operatore umanitario italiano, che ha potuto ricevere una visita del Capo missione italiano a Caracas lo scorso 23 settembre". E' quanto si legge in una nota di palazzo Chigi. "Il Presidente Meloni ha confermato alla Signora Colusso Trentini la grande attenzione con cui il Governo segue la vicenda e il suo massimo impegno, attraverso tutte le strade praticabili, per un esito positivo", si legge ancora. 🔗 Leggi su Iltempo.it

