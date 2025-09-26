Venezi alla Fenice scoppia il caso politico Il sindaco | Mi spiace cercherò di capire

Veneziatoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mentre monta un caso sindacale, con l'apertura dello stato di agitazione e la richiesta, da parte dei lavoratori del Teatro, di revoca della nomina, monta anche un caso politico riguardo all'incarico a Beatrice Venezi - direttrice d'orchestra vicina alla destra di Governo - come direttrice. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: venezi - fenice

Teatro La Fenice, ufficiale la nomina di Beatrice Venezi a direttrice musicale: Brugnaro festeggia, opposizioni attaccano

Beatrice Venezi è la nuova Direttrice del Teatro La Fenice di Venezia: le sue prime parole

La Fenice, Beatrice Venezi è il nuovo direttore musicale: “Emozionata e grata”

Beatrice Venezi alla Fenice, l'orchestra si ribella alla direttrice: lettera contro il curriculum e disdette - Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia in rivolta contro la nomina di Beatrice Venezi a direttrice: chiesta la revoca ... Secondo virgilio.it

venezi fenice scoppia casoChi è Beatrice Venezi, la “direttore” d'orchestra al centro delle polemiche per la nomina al Teatro La Fenice - La nomina a direttrice musicale del prestigioso palcoscenico partirà dalla stagione 2026- Segnala wired.it

Cerca Video su questo argomento: Venezi Fenice Scoppia Caso