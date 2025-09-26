Venditti chi è l' ex pm che scagionò per due volte Sempio | Mi sono bastati 21 secondi per decidere

L'attuale guida del casinò di Campione d'Italia è indagato con l'ipotesi di corruzione in atti giudiziari: per due volte si trovò a lavorare sul delitto e per 2 volte scagionò Sempio . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Venditti, chi è l'ex pm che scagionò (per due volte) Sempio: «Mi sono bastati 21 secondi per decidere»

In questa notizia si parla di: venditti - scagion

Garlasco, parla l’ex pm Mario Venditti: “Amareggiato, ho servito lo stato sotto scorta, non meritavo questo” - L'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti, indagato per corruzione in atti giudiziari perché nel 2017 avrebbe facilitato l'archiviazione di Sempio ... Da fanpage.it

Garlasco, l'ex pm di Pavia Mario Venditti indagato per corruzione: fece archiviare in soli 21 giorni un altro fascicolo. Andrea Sempio: «Storia assurda» - Emergono nuovi dettagli sul ruolo dell'allora procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti ora indagato per corruzione in atti giudiziari dalla Procura di Brescia per il caso ... Riporta msn.com