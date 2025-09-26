Venditti chi è l' ex pm che scagionò per due volte Sempio | Mi sono bastati 21 secondi per decidere

Xml2.corriere.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'attuale guida del casinò di Campione d'Italia è indagato con l'ipotesi di corruzione in atti giudiziari: per due volte si trovò a lavorare sul delitto e per 2 volte scagionò Sempio . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

venditti chi 232 l ex pm che scagion242 per due volte sempio mi sono bastati 21 secondi per decidere

© Xml2.corriere.it - Venditti, chi è l'ex pm che scagionò (per due volte) Sempio: «Mi sono bastati 21 secondi per decidere»

In questa notizia si parla di: venditti - scagion

venditti 232 ex pmGarlasco, parla l’ex pm Mario Venditti: “Amareggiato, ho servito lo stato sotto scorta, non meritavo questo” - L'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti, indagato per corruzione in atti giudiziari perché nel 2017 avrebbe facilitato l'archiviazione di Sempio ... Da fanpage.it

venditti 232 ex pmGarlasco, l'ex pm di Pavia Mario Venditti indagato per corruzione: fece archiviare in soli 21 giorni un altro fascicolo. Andrea Sempio: «Storia assurda» - Emergono nuovi dettagli sul ruolo dell'allora procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti ora indagato per corruzione in atti giudiziari dalla Procura di Brescia per il caso ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Venditti 232 Ex Pm