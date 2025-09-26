Vende marijuana Lsd e funghi allucinogeni in cambio di bitcoin

Marijuana, LSD e funghi allucinogeni. Ma anche qualche grammo di polveri bianche e gialle, cristalli bianchi e compresse. Si potrebbe definire un “bazar della droga” quello trovato nei giorni scorsi a Bressanone dai carabinieri del posto.A gestire il traffico di droga c’era uno spacciatore di 21. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

In questa notizia si parla di: vende - marijuana

Vende marijuana, Lsd e funghi allucinogeni in cambio di bitcoin

ARANGEA BIS OIKOS Il fentanyl venduto come cocaina: la rabbia di Ficara ... Ma la vicenda si complica. Sempre in quell’occasione, Ficara confida a Pellegrino di aver cercato di vendere quella stessa marijuana ad Antonio Caracciolo, chiedendo un prezzo pr - facebook.com Vai su Facebook

Vendeva marijuana, funghi allucinogeni, anfetamine, Lsd e altre droghe in cambio di bitcoin: denunciato ragazzo classe 2004 - Gestiva un “bazar” della droga, vendendo le sostanze in cambio di bitcoin: denunciato un ragazzo classe 2004 a Bressanone. ildolomiti.it scrive

“Elon Musk fa uso di ketamina, Lsd, coca, funghi, ecstasy e hashish”: i dirigenti di Tesla e Space X preoccupati per le droghe assunte dal miliardario - Elon Musk si trova al centro delle polemiche a causa delle presunte abitudini legate all’uso di droghe come LSD, cocaina, ecstasy, funghi magici e ketamina. Secondo ilfattoquotidiano.it