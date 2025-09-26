"Mentre stanno per entrare nella mia stanza io sorrido, metto la pistola alla tempia e muovo il dito sul grilletto. Lo faccio come lo so fare io, da partigiana e da donna". Lo scrive Walter Veltroni nel suo Iris, la libertà (Rizzoli). Racconta di quel 18 agosto 1944, quando Iris Versari si toglie la vita, sparandosi per consentire ai compagni di sfuggire ai nazifascisti che hanno assaltato il rifugio a Ca’ Cornio. Tra i compagni – poi catturati e uccisi –, c’è il coetaneo Silvio Corbari, 21 anni, con cui Iris ha una relazione. L’autore, ex vicepremier ed ex sindaco di Roma, presenta il volume domani alle 18 a Lizzano (sala riunioni del parco di via Roma 4), durante l’iniziativa Il coraggio delle donne, organizzata da Belpensare Eventi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Veltroni e il coraggio delle donne: "Iris scelse la sua indipendenza"