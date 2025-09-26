Veglie fa germogliare il finanziamento | pronta l’assegnazione degli orti urbani
VEGLIE – Approda e attecchisce anche a Veglie il progetto degli “Orti di Puglia” promosso dalla Regione Puglia e che tramite un avviso pubblico permetterà di assegnare di cinque aree comunali che diventeranno spazi di aggregazione, inclusione e sostenibilità.Nella serata di ieri, presso la. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
