Vasto la Lega denuncia il caos al cimitero | Tombe davanti alle cappelle nessun rispetto per i defunti
“Tombe davanti ad altre tombe, vialetti invasi e famiglie costrette a farsi largo tra le lapidi per raggiungere i propri cari”. È la denuncia lanciata dal gruppo Lega Vasto in merito alla situazione che si è venuta a creare nel cimitero comunale, dove – secondo quanto segnalato – sarebbero state. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: vasto - lega
Vasto, Terminal bus nel degrado: la Lega attacca l’amministrazione
Il consigliere regionale e candidato della Lega Dante Santoro si oppone al trasferimento dell’automedica dai Picentini a Battipaglia: “Territorio vasto lasciato senza assistenza, pronti a protestare”. - facebook.com Vai su Facebook
Vasto, Terminal bus nel degrado: la Lega attacca l’amministrazione https://ift.tt/PiQgOqM https://ift.tt/98b72Wf - X Vai su X
DIMISSIONI Caos ‘Lega’ in Puglia: dimissioni di Splendido e malumori sul Gargano - Le dimissioni di Splendido sarebbero scaturite dalle nomine dei commissari di zona annunciate dalla Lega Puglia in vista delle regionali ... Scrive statoquotidiano.it