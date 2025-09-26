Vasto la Lega denuncia il caos al cimitero | Tombe davanti alle cappelle nessun rispetto per i defunti

Chietitoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tombe davanti ad altre tombe, vialetti invasi e famiglie costrette a farsi largo tra le lapidi per raggiungere i propri cari”. È la denuncia lanciata dal gruppo Lega Vasto in merito alla situazione che si è venuta a creare nel cimitero comunale, dove – secondo quanto segnalato – sarebbero state. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: vasto - lega

Vasto, Terminal bus nel degrado: la Lega attacca l’amministrazione

vasto lega denuncia caosDIMISSIONI Caos ‘Lega’ in Puglia: dimissioni di Splendido e malumori sul Gargano - Le dimissioni di Splendido sarebbero scaturite dalle nomine dei commissari di zona annunciate dalla Lega Puglia in vista delle regionali ... Scrive statoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Vasto Lega Denuncia Caos