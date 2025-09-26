Varsavia | polacchi lascino Bielorussia
7.10 "A causa delle crescenti tensioni, della guerra in corso nella regione e dei ripetuti arresti arbitrari", la Polonia "sconsiglia qualsiasi viaggio in Bielorussia" e "invita i propri cittadini rimasti in Bielorussia a lasciarne immediatamente il territorio coi mezzi commerciali e privati disponibili". Lo ha comunicato l'ambasciata polacca a Minsk. "In caso di drastico deterioramento della situazione della sicurezza, chiusura frontiera o altre circostanze, l'evacuazione potrebbe rivelarsi più difficile o addirittura impossibile". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
In questa notizia si parla di: varsavia - polacchi
