Varsavia | polacchi lascino Bielorussia

7.10 "A causa delle crescenti tensioni, della guerra in corso nella regione e dei ripetuti arresti arbitrari", la Polonia "sconsiglia qualsiasi viaggio in Bielorussia" e "invita i propri cittadini rimasti in Bielorussia a lasciarne immediatamente il territorio coi mezzi commerciali e privati disponibili". Lo ha comunicato l'ambasciata polacca a Minsk. "In caso di drastico deterioramento della situazione della sicurezza, chiusura frontiera o altre circostanze, l'evacuazione potrebbe rivelarsi più difficile o addirittura impossibile". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it