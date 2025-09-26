Varese dieci furbetti del reddito di cittadinanza scoperti dalla Guardia di Finanza | intascati 110mila euro
Varese, 26 settembre 2025 – La Guardia di Finanza di Varese ha individuato dieci beneficiari del reddito di cittadinanza che, grazie a false dichiarazioni, hanno ottenuto indebitamente complessivi 110mila euro. Le indagini sono partite da un’analisi mirata delle banche dati in uso al Corpo, che ha consentito di selezionare un campione di soggetti sospetti. Su di loro i finanzieri hanno svolto accertamenti patrimoniali e confrontato i dati dichiarati nelle domande presentate all’Inps e nelle Dichiarazioni Sostitutive Uniche. L’incrocio con gli atti e i contratti registrati all’Agenzia delle Entrate ha fatto emergere irregolarità e dichiarazioni mendaci. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
