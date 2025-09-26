Varese blitz della polizia al parco di Villa Augusta | sequestrati coltelli e hashish
Varese, 26 settembre 2025 – Blitz della polizia di Stato all’interno del parco di Villa Augusta finalizzato al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti e alla verifica sulla regolarità dei permessi di soggiorno degli stranieri che frequentano la zona. L’attività, svolta anche da personale della Squadra Mobile con il concorso del Reparto Mobile di Milano e di una unità cinofila antidroga dell’Arma dei Carabinieri, ha portato all’identificazione di una ventina di persone, la gran parte di origine straniera. Non solo, sono stati sequestrati oltre 60 grammi di hashish, in gran parte già divisa in dosi preconfezionate pronte per lo spaccio, di un coltello svizzero e di un coltello con blocco lama che erano stati nascosti nella zona del controllo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
