Valorizzazione delle produzioni tipiche del territorio | aprono le iscrizioni al corso di tecnico della tradizione enogastronomica

Allo Ial di Forlì sono aperte le iscrizioni al corso per “Tecnico della tradizione enogastronomica: valorizzazione e promozione delle produzioni tipiche del territorio” della durata di 800 ore di cui 440 di aula, laboratorio, visite guidate, 300 di stage in aziende del territorio e 60 di project. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Corso di "Tecniche di progettazione e realizzazione di processi artigianali e di trasformazione agroalimentare con produzioni tipiche del territorio e della tradizione ... - L’intervento è finalizzato a formare la figura professionale di Tecnico Superiore Cuoco per la ristorazione, la valorizzazione della tradizione enogastronomica, dei prodotti territoriali ... Segnala regione.campania.it

Dal Giappone al Casentino per studiare le produzioni tipiche - I tre professori giapponesi hanno fatto questo viaggio di studio in Toscana per capire cosa viene fatto nelle aree rurali della nostra regione Arezzo, 22 maggio 2025 – Dal Giappone in Casentino, a ... Secondo lanazione.it