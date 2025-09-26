Valle d' Aosta Meloni | Cdestra unito e guidato da FdI occasione per voltare pagina

“Cari amici della Valle d’Aosta, la vostra è una terra orgogliosa, ricca di storia, identità, tradizioni, ma che da troppo tempo vive una condizione politica bloccata in una sorta di costante avvitamento su se stessa, sulle dinamiche interne al mondo cosiddetto ‘autonomista’, su improbabili alleanze di potere con la sinistra che hanno finito col produrre instabilità e immobilismo. Questa volta però abbiamo l’occasione di voltare pagina. Per la prima volta il centrodestra, guidato da Fratelli d’Italia, si presenta unito, in una coalizione forte, con una lista civica che arricchisce la nostra squadra. 🔗 Leggi su Lapresse.it

