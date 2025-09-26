Valle d’Aosta al voto il messaggio di Giorgia Meloni | Insieme possiamo scrivere una nuova pagina per questa terra video

Secoloditalia.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica sarà giornata di voto anche in Valle d’Aosta, i cui cittadini in questa tornata possono davvero «voltare pagina»: per la prima volta, infatti, anche in questa regione il centrodestra, guidato da FdI, si presenta unito. Si tratta di «una novità storica» che offre davvero ai valdostani «l’alternativa che aspettano da anni». A ricordarlo, nell’ultimo giorno di campagna elettorale, è stata Giorgia Meloni, in un videomessaggio pubblicato sulle pagine social di FdI della Valle d’Aosta. Meloni: con il centrodestra unito la Valle d’Aosta ha l’occasione di «voltare pagina». La Valle d’Aosta, ricorda nel video la premier e leader della destra, «è una terra orgogliosa, ricca di storia, identità, tradizioni, ma che da troppo tempo vive una condizione politica bloccata, in una sorta di costante avvitamento su se stessa, sulle dinamiche interne al mondo cosiddetto autonomista, su improbabili alleanze di potere con la sinistra che hanno finito di produrre instabilità e immobilismo». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Valle d'Aosta al voto con tre preferenze, legge promulgata - Entrerà in vigore domani la legge elettorale regionale della Valle d'Aosta avallata dal referendum confermativo del 10 agosto scorso.

