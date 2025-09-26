Valle d' Aosta al voto domenica per il rinnovo del Consiglio regionale e 65 comuni
AGI - Valle d'Aosta al voto, domenica prossima 28 settembre, dalle 7 alle 23, per il rinnovo del Consiglio regionale e di 65 Consigli comunali (tra questo il capoluogo regionale Aosta). Sono 103.223 gli aventi diritto di voto per le elezioni regionali e 97.402 per le comunali. Per il rinnovo del Consiglio comunale di Aosta gli elettori sono 28.590. Alle regionali si vota per la scelta di 35 consiglieri, che successivamente nomineranno il governatore. Oltre 300 i candidati, in 9 liste, che si contenderanno le preferenze degli elettori (è possibile indicarne 3, della stessa lista). Il centrodestra si presenta in coalizione, mentre il centrosinistra corre in ordine sparso. 🔗 Leggi su Agi.it
In questa notizia si parla di: valle - aosta
Guida ai vini della Valle d’Aosta
Aliante precipita in Valle d'Aosta, morto il pilota
Precipita aliante in Valle d’Aosta: morto il pilota
La piccola Valle d’Aosta si misurerà per confermare o smentire le tendenze nazionali: il centrosinistra riuscirà a confermare il suo governo regionale? O la destra, grazie all’“effetto Meloni”, conquisterà anche questa placida valle in cui da sempre gli equilibri s - facebook.com Vai su Facebook
Pubblicato il vademecum “Lavorare in Valle d’Aosta” https://appweb.regione.vda.it/dbweb/Comunicati.nsf/ElencoNotizie_ita/F5BFC3388F85EC8DC1258D0F004AA5E9?OpenDocument&l=ita&… - X Vai su X
Elezioni in Valle d’Aosta: chi si candida e quando si vota - Elezioni Valle d'Aosta, domenica si vota per il rinnovo del Consiglio regionale. Segnala policymakermag.it
Uncem,da voto Valle d'Aosta rafforzamento politiche montagna - "Dalla Regione totalmente montana, verso il voto, arriva a tutto il Paese un impegno a rafforzare le politiche per la montagna, per gli Enti locali, per l'unità dei Comuni. Secondo msn.com