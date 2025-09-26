Valle d' Aosta al voto domenica per il rinnovo del Consiglio regionale e 65 comuni

AGI - Valle d'Aosta al voto, domenica prossima 28 settembre, dalle 7 alle 23, per il rinnovo del Consiglio regionale e di 65 Consigli comunali (tra questo il capoluogo regionale Aosta). Sono 103.223 gli aventi diritto di voto per le elezioni regionali e 97.402 per le comunali. Per il rinnovo del Consiglio comunale di Aosta gli elettori sono 28.590. Alle regionali si vota per la scelta di 35 consiglieri, che successivamente nomineranno il governatore. Oltre 300 i candidati, in 9 liste, che si contenderanno le preferenze degli elettori (è possibile indicarne 3, della stessa lista). Il centrodestra si presenta in coalizione, mentre il centrosinistra corre in ordine sparso. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Valle d'Aosta al voto domenica per il rinnovo del Consiglio regionale e 65 comuni

